Cuello volta a desfalcar Atlético-MG por lesão muscular; gripe tira Júnior Santos de viagem

A alegria de Cuca por contar com o retorno de Cuello durou somente um jogo no Atlético-MG. Após dois meses tratando uma lesão muscular na coxa direita, o atacante entrou no decorrer do jogo com o Bahia, no sábado. Nesta terça-feira, após acusar dores na outra perna, o jogador teve lesão semelhante diagnosticado e se tornou desfalque. Júnior Santos, gripado, também não encara o Bucaramanga, quinta-feira, pelos playoffs da Copa Sul-Americana.

"Após reclamar de dores no treino desta segunda-feira, o atacante Cuello realizou exames de imagem que confirmaram pequena lesão na coxa esquerda, sem relação com a lesão anterior (coxa direita). O atleta já iniciou tratamento na fisioterapia e não seguirá com a delegação para Bucaramanga", informou o Atlético-MG.

Cuca quer usar um elenco alternativo no jogo de ida do mata-mata, dando descanso a peças importantes, casos de Hulk, Dudu e Scarpa, o que abriria espaços para Cuello ganhar ritmo. Júnior Santos era outro nos planos que também será desfalque.

"Com forte quadro gripal, o atacante Júnior Santos também está fora da viagem para a Colômbia. Boa recuperação", prosseguiu o Atlético-MG, que ainda ganhou um desfalque de última hora por negociação. O lateral-esquerdo/meia Rubens também foi cortado da viagem por estar negociando sua saída.

A boa notícia para o treinador fica no retorno de Rony na frente e do goleiro Everson, suspensos na derrota por 2 a 1 ao Bahia.

A expectativa de Cuca é que os problemas de seus atacantes sejam leves e não atrapalhem no decorrer do Brasileirão - o time recebe o Palmeiras, no domingo, e depois faz o jogo de volta com o Bucaramanga, no dia 24.