Cuello tem nova lesão e desfalca o Atlético-MG pela Sul-Americana

O Atlético-MG informou nesta terça-feira que o atacante Tomás Cuello sofreu uma nova lesão na coxa e, portanto, irá desfalcar o Galo no duelo com o Bucaramanga, pela Sul-Americana. Além dele, Júnior Santos também é baixa de última hora, devido a um quadro gripal.

Cuello se queixou de dores na coxa esquerda durante o treino da última segunda-feira e realizou exames de imagem que identificaram uma pequena lesão, sem relação com o antigo problema físico sofrido pelo argentino em maio, na coxa direita.

O atacante já está entregue ao Departamento Médico, onde realiza o tratamento com a fisioterapia.

Preparação em BH finalizada! ? É dia de viagem para o elenco Alvinegro! ??? pic.twitter.com/etdGPSSSNu ? Atlético (@Atletico) July 15, 2025

Assim como Cuello, Júnior Santos também não viaja com o restante do elenco. O atleta está com um forte quadro gripal e irá desfalcar o Galo.

A equipe mineira encerrou a preparação para o duelo nesta terça-feira.. O Atlético-MG enfrenta o Bucaramanga nesta quarta, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana. O confronto será no Estádio Alfonso López, às 21h30 (de Brasília).