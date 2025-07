Cria da Academia, Vitor Reis aproveita férias do Manchester City e visita ex-companheiros no Palmeiras

O treino do Palmeiras desta terça-feira contou com uma presença especial. Cria da Academia, o zagueiro Vitor Reis aproveitou as férias do Manchester City após a Copa do Mundo de Clubes e visitou o CT do Palmeiras, reencontrando antigos companheiros, comissão técnica e funcionários do clube.

Vitor Reis deixou o Palmeiras em janeiro deste ano, fechando um contrato com o Manchester City até 2029. A negociação foi fechada em 37 milhões de euros fixos (cerca de R$ 232,5 milhões na cotação da época).

Ele teve uma passagem de nove anos no Palmeiras somando todas as categorias de base. O zagueiro chegou com nove anos no clube e colecionou diversos títulos, entre eles o bicampeonato brasileiro sub-17 (2022 e 2023), o bicampeonato da Copa do Brasil sub-17 (2022 e 2023) e os títulos paulistas sub-11, sub-15, sub-17 e sub-20.

No ano de 2023, foi capitão da Seleção Brasileira sub-17 e em outubro daquele ano, foi eleito um dos 60 jovens jogadores do mundo com maior potencial pelo jornal britânico "The Guardian".

Vitor Reis fez sua estreia no profissional do Palmeiras em junho 2024. Na equipe principal, ele somou 22 partidas (19 como titular) e dois gols. Menos de um ano depois, já foi negociado ao City, comandado por Pep Guardiola. O jogador ainda busca seu espaço no time inglês. Na última temporada, fez apenas quatro jogos.