Corredor mais velho de maratona, indiano Fauja Singh morre aos 114 anos em atropelamento

(Reuters) - Fauja Singh, considerado a pessoa mais velha e o primeiro centenário a completar uma maratona completa, morreu aos 114 anos depois de ser atingido por um veículo perto de seu vilarejo em Punjab, na Índia, segundo informações da mídia.

Singh, que alegou ter nascido em 1911, completou a Maratona de Toronto Waterfront em 2011, quando tinha 100 anos. Ele havia registrado seu melhor tempo em uma maratona completa no mesmo evento em 2003, terminando a corrida em cinco horas e 40 minutos.

Ele não foi incluído no Guinness Book of World Records devido à falta de uma certidão de nascimento, já que os registros de nascimento não eram mantidos na Índia em 1911, segundo relatos da mídia em 2011.

"Meu 'Tornado Turbante' não está mais aqui", publicou o biógrafo de Singh, Khushwant Singh, no X na segunda-feira.

"Ele foi atingido por um veículo não identificado por volta das 15h30 de hoje em seu vilarejo, Bias, enquanto atravessava a rua. Descanse em paz, meu querido Fauja."

Esforços estavam sendo feitos para identificar o veículo, que fugiu do local, disse a polícia à mídia local.

Corredor amador em sua juventude, Singh estabeleceu-se mais tarde em Londres, onde começou a correr competitivamente aos 89 anos. Ele correu várias maratonas completas e também competiu em corridas de 10 km antes de se aposentar em 2013.

"Ele era um atleta excepcional com uma determinação incrível. Estou triste com seu falecimento", publicou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, no X nesta terça-feira.

(Reportagem de Chiranjit Ojha em Bengaluru)