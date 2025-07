Corinthians goleia o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro sub-17

Nesta terça-feira, o Corinthians goleou o Fortaleza por 4 a 1 no Parque São Jorge, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Os gols do Timão foram marcados por Cristian e Gui Bom (três vezes).

Com o resultado, a equipe alvinegra sobe ainda mais na tabela de classificação do torneio. Agora, o time ocupa a quinta posição, com 18 pontos.

Já o Leão do Pici segue na parte de baixo. Os cearenses estão no 15º lugar, com 13.

Fim de jogo na Fazendinha! ?3?? Os #FilhosDoTerrão chegaram à 5ª vitória no Brasileirão Sub-17! ?? Corinthians 4 ? 1 Fortaleza ??? Gui Bom

? Cristian#CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/EGYUunSI3a ? Corinthians (@Corinthians) July 15, 2025

O próximo compromisso do Corinthians no Brasileirão sub-17 está marcado para a próxima terça-feira. Os Filhos do Terrão encaram o Athletico-PR, no CT do Caju, às 15h (de Brasília). Simultaneamente, o Fortaleza recebe o Grêmio.