Corinthians deve ter novidade no ataque contra o Ceará; veja provável escalação

O Corinthians realizou um treino tático na manhã desta terça-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, e concluiu a preparação para o jogo contra o Ceará, marcado para esta quarta, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time deve ter uma novidade no ataque para enfrentar o Vozão.

Diante dos desfalques de Yuri Alberto, em transição, Memphis Depay e Romero, ambos suspensos, o jovem Gui Negão treinou entre os titulares e deve ganhar uma chance na equipe. A informação foi publicada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Dorival Júnior contará com o retorno do zagueiro André Ramalho e do meio-campista Breno Bidon, que cumpriram suspensão diante do Red Bull Bragantino. O volante Maycon, desfalque no último jogo por um desconforto na coxa, também volta a ficar à disposição.

Em contrapartida, o treinador terá desfalques importantes. Além do trio de atacantes, o zagueiro Gustavo Henrique, por controle de carga, está fora.

O volante Ryan, com desconforto estomacal, e o lateral esquerdo Hugo, com desconforto no músculo adutor da coxa direita, completam a lista de baixas.

Sendo assim, a provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Gui Negão.

O elenco abriu as atividades do dia com um vídeo de instruções táticas exibido pela comissão técnica de Dorival. Em seguida, o comandante dirigiu um trabalho tático no gramado e ensaiou jogadas de bola parada. O lateral Matheus Bidu projetou o confronto com o Ceará.

"É um jogo extremamente difícil. Sabemos da qualidade do adversário. Agora temos que procurar recuperar os três pontos que foram perdidos na última rodada. Todo jogo do Brasileiro é difícil, fora de casa também é um pouco complicado, porém estamos preparados. Se Deus quiser, sairemos com os três pontos", afirmou o ala.

O Corinthians embarca para Fortaleza no período da tarde e deve chegar à capital cearense à noite. O duelo com o Vozão está agendado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Arena Castelão.

O Timão foi derrotado pelo Bragantino no último domingo, por 2 a 1, e caiu para a 11ª posição do Brasileiro. Os jogadores foram vaiados e ouviram protestos da torcida após o revés.