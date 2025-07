Corinthians desembarca em Fortaleza para jogo contra o Ceará

A delegação do Corinthians desembarcou em Fortaleza, sede do jogo contra o Ceará, na noite desta terça-feira. A partida está agendada para esta quarta, às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão chegou à capital cearense recheado de desfalques. Para o confronto, a equipe não contará com os atacantes Memphis Depay e Romero, suspensos, além de jogadores entregues ao departamento médico: o volante Ryan, o lateral esquerdo Hugo e o atacante Yuri Alberto.

O zagueiro Gustavo Henrique, por controle de carga, completa a lista de ausências.

Chegamos na capital cearense para o confronto de amanhã! ???#VaiCorinthians pic.twitter.com/PKcgueEOOr ? Corinthians (@Corinthians) July 15, 2025

Em contrapartida, Dorival terá algumas novidades. O zagueiro André Ramalho e o meio-campista Breno Bidon, que cumpriram suspensão diante do Red Bull Bragantino, voltam a ficar à disposição. O volante Maycon, recuperado de um desconforto muscular na coxa direita, também está de volta.

Sendo assim, a provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Talles Magno e Gui Negão.

O Timão foi derrotado pelo Bragantino no último domingo, por 2 a 1, e caiu para a 11ª posição do Brasileiro. O revés gerou revolta na torcida, que vaiou os jogadores e protestou nas arquibancadas da Neo Química Arena.

Nesta terça, líderes da Gaviões da Fiel, principal organizada do clube, foram até o CT e tiveram uma conversa com o elenco, o executivo de futebol Fabinho Soldado e o técnico Dorival Júnior.