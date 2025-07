Reforço do São Paulo brilhou no Chile e conversou com Galoppo antes de acerto

O São Paulo está prestes a oficializar a contratação do atacante chileno Gonzalo Tapia, de 22 anos. O jogador desembarcou ontem no Aeroporto de Guarulhos e já está na capital paulista para realizar exames médicos e assinar contrato com o Tricolor.

O vínculo inicial será por empréstimo de um ano e meio, com término previsto para o fim de 2026. O acordo inclui uma cláusula de opção de compra com valor fixado. Caso o atacante atinja metas estipuladas em contrato, o São Paulo será obrigado a adquirir os direitos do jogador em definitivo.

Tapia foi revelado pela Universidad Católica, do Chile, onde se destacou com 22 gols e 10 assistências em 117 partidas. Ainda pelo clube chileno, conquistou a Liga Chilena e a Supercopa do Chile. Em 2025, chamou a atenção do River Plate, que o contratou no início da temporada.

No entanto, teve poucas oportunidades: foram apenas sete jogos e nenhuma participação direta em gols. Mesmo com a passagem discreta na Argentina, Gonzalo Tapia segue sendo visto como um jogador promissor.

Ainda em sua fase no futebol chileno, teve grande desempenho ao marcar 11 gols e distribuir quatro assistências, o que o levou à seleção chilena sub-20. No Torneio Pré-Olímpico, balançou as redes uma vez e deu uma assistência.

O jogador revelou conversas com Galoppo, ex-atleta do clube paulista, antes do acerto: "Falei com ele (Galoppo) sim! Ele falou maravilhas deste clube", contou Tapia.

Versátil, jovem e veloz, o atacante chega ao São Paulo em busca de mais oportunidades e sequência para desenvolver seu futebol em um novo cenário.