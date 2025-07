Confira as datas das janelas de transferências mais importantes do mundo do futebol

O mercado da bola deve viver dias intensos nas próximas semanas. As principais janelas de transferências do futebol mundial estão abertas e serão finalizadas apenas em setembro.

A maioria das grandes ligas da Europa abriu as janelas no dia 1º de julho. Entre elas estão: a espanhola, a italiana, a francesa e a alemã. Todas essas janelas serão encerradas no dia 1º de setembro.

A janela da Premier League começou antes, tendo início no dia 16 de junho. Ela também será finalizada no dia 1º de setembro.

Os principais mercados costumam funcionar até o último dia de agosto. No entanto, em 2025, 31 de agosto é um domingo. Por isso, o prazo de fechamento acabou prorrogado em um dia.

Premier League, LaLiga, Bundesliga e Ligue 1 encerrarão as janelas ao mesmo tempo: 1º de setembro, às 19h no horário britânico. O Campeonato Italiano terá uma hora extra, encerrando às 20h no horário local da Itália. O sincronismo busca facilitar as transações entre equipes de diferentes países.

Uma das janelas mais movimentadas dos últimos anos, a da liga da Arábia Saudita foi aberta no dia 2 de julho. Ela será fechada apenas no dia 10 de setembro, sendo mais longa em relação às principais ligas europeias.

No Brasil, a janela de mercado teve início na última quinta-feira, dia 10 de julho. O encerramento será em 2 de setembro. O período foi definido no fim de 2024 pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A Fifa ainda abriu uma janela de transferências extra entre 1º e 10 de junho, envolvendo os clubes na disputa do Mundial, nos Estados Unidos. O período possibilitou aos times contratarem novos jogadores e prorrogarem contratos.

DATAS DAS PRINCIPAIS JANELAS DE TRANSFERÊNCIAS:

Premier League: 16 de junho a 1º de setembro

La Liga: 1º de julho a 1º de setembro

Série A: 1º de julho a 1º de setembro

Ligue 1: 1º de julho a 1º de setembro

Bundesliga: 1º de julho a 1º de setembro

Liga Saudita: 2 de julho a 10 de setembro

Campeonato Brasileiro: 10 de julho a 2 de setembro