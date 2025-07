Companheiros de seleção, Gómez elogia Sosa e diz: "Vai ajudar o Palmeiras a ser cada vez melhor"

O elenco do Palmeiras recebeu mais um "greengo" na última semana. Trata-se do atacante Ramón Sosa, paraguaio e compatriota do capitão Gustavo Gómez, que está no clube desde 2018. O zagueiro comentou sobre a chegada do atleta de 25 anos, com quem tem parceria na seleção do Paraguai.

"Eu fico feliz por ter um companheiro do Paraguai, é a primeira vez que acontece desde que cheguei aqui. Ele é um jogador que vai nos ajudar muito e ajudar o Palmeiras a ser cada vez melhor. É muito bom jogador e melhor ainda como pessoa, como ser humano", disse o xerife.

"Acho que isso é fundamental aqui no clube, nós sempre trabalhamos para cada dia sermos melhores não só no futebol, mas também na vida. Então, acho que ele vai nos ajudar e nós também vamos ajudá-lo para seguirmos crescendo juntos", seguiu Gómez.

Ramón Sosa estava no Nottingham Forest, da Inglaterra. Lá, ele disputou dez jogos e marcou apenas dois gols. Na seleção do Paraguai, nesta temporada, fez três partidas. Jogador que atua pelas beiradas, Sosa tem preferência pela esquerda, mas pode atuar por ambos os lados.

O atacante foi regularizado no BID da CBF na tarde desta terça-feira e pode ser relacionado pelo técnico Abel Ferreira, se assim ele desejar. Sosa vem treinando com o elenco desde a última sexta-feira, quando a equipe se reapresentou na Academia de Futebol.

O paraguaio teve seu primeiro contato com o Allianz Parque no sábado. Com o gramado do CT em reforma, o elenco treinou no estádio. Agora, Sosa vive a expectativa de ter o primeiro contato com a torcida nesta quarta-feira, quando o Palmeiras enfrenta o Mirassol, pela 14ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 19 horas (de Brasília), na casa alviverde.

Além do Brasileirão, o Palmeiras ainda disputa neste ano a Libertadores e a Copa do Brasil