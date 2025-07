Como funcionam os playoffs da Copa Sul-Americana? Entenda formato e chaveamento

A fase de playoffs da Copa Sul-Americana tem início nesta terça-feira. Dezesseis clubes buscam garantir um lugar nas oitavas de final da competição. Os playoffs reúnem os segundos colocados dos grupos, da primeira fase, e os terceiros colocados das chaves da Copa Libertadores.

Quatro times brasileiros vão disputar a fase de playoffs da Sul-Americana: Grêmio, Bahia, Atlético-MG e Vasco. O Fluminense foi o único clube do País que avançou diretamente para as oitavas de final.

O Grêmio terá pela frente o Alianza Lima, do Peru. O Bahia fará duelo com o América de Cali, da Colômbia. Já o Atlético-MG enfrenta o Atlético Bucaramanga, também da Colômbia. O Vasco irá medir forças com o Independiente dell Valle, do Equador.

O critério para definir os embates dos playoffs foi a campanha. O melhor segundo colocado em grupo da Sul-Americana pega o pior terceiro da Libertadores. O segundo melhor do torneio menor enfrenta o segundo pior da Libertadores, e assim sucessivamente.

Os jogos de ida dos playoffs acontecem até quinta-feira desta semana, dia 17. Os confrontos de volta estão agendados para a semana que vem, dias 22, 23 e 24 de julho.

Além do Fluminense, os outros times já garantidos de maneira direta nas oitavas de final são: Universidad de Quito-EQU, Independiente-ARG, Lanús-ARG, Cienciano-PER, Godoy Cruz-ARG, Mushuc Runa-EQU e Huracán-ARG.

Confira as partidas de ida dos playoffs da Sul-Americana:

TERÇA-FEIRA (15/07)

Central Córdoba x Cerro Largo

Bahia x América de Cali

Independiente del Valle x Vasco

QUARTA-FEIRA (16/07)

Alianza Lima x Grêmio

Bolívar x Palestino

San Antonio Bulo Bulo x Once Caldas

QUINTA-FEIRA (17/07)

Universidad de Chile x Guaraní-PAR

Atlético Bucaramanga x Atlético-MG

DUELOS DAS OITAVAS DE FINAL

Alianza Lima ou Grêmio x Universidad Católica-EQU

Bolívar ou Palestino x Cienciano

San Antonio Bulo Bulo ou Once Caldas x Huracán

Bahia ou América de Cali x Fluminense

Central Córdoba ou Cerro Largo x Lanús

Independiente del Valle ou Vasco x Mushuc Runa

Atlético Bucaramanga ou Atlético-MG x Godoy Cruz

Universidad de Chile ou Guaraní x Independiente