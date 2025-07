Comitê Internacional da CBF corrobora pênalti contra o Corinthians diante do Bragantino

O Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais (CCEI), órgão criado pela CBF para avaliar a qualidade da arbitragem nacional, corroborou a marcação de pênalti contra o Corinthians diante do Red Bull Bragantino, em partida disputada na noite de domingo, pela 13ª rodada do Brasileirão.

"O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O jogador do Corinthians/SP não consegue alcançar a bola no ar e com sua perna obstrui a passagem do jogador do Red Bull Bragantino/SP dentro da área penal. O contato da perna do defensor com o corpo do atacante é na altura do ombro e fica também evidenciado pelo movimento da perna direita do defensor após o referido contato", apontou o CCEI.

Em comunicado, a CBF explica que a reunião do Comitê contou com as presenças de Nicola Rizolli, Nestor Pitana e Sandro Ricci, do Diretor de Arbitragem-CBF, Rodrigo Cintra e do integrante da Comissão de Árbitros-CBF, Fabricio Vilarinho.

O lance mais polêmico daquela partida aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo da partida disputada na Neo Química Arena, em São Paulo. Na jogada, o zagueiro Cacá ergue o pé na entrada da área, mas o retira rapidamente diante do atacante Vinicinho, do Bragantino.

Pela TV, o lance gerou dúvidas sobre o contato de Cacá com o jogador rival e até mesmo com a posição do atacante, se estaria dentro ou não da área. O árbitro Bruno Arleu de Araújo não marcou inicialmente a penalidade, mas voltou atrás após consultar o VAR, que indicou a necessidade da penalidade.