Comitê da CBF diz que pênalti polêmico contra o Corinthians foi bem marcado

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

O Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais da CBF avaliou que o pênalti marcado contra o Corinthians no jogo com o RB Bragantino foi marcado corretamente. A partida foi disputada no último final de semana, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão, e deixou o clube do Parque São Jorge revoltado.

O que aconteceu

O comitê emitiu parecer técnico corroborando a decisão do árbitro Bruno Arleu de Araújo. Os integrantes do grupo se reuniram ontem, virtualmente, e deliberaram sobre o lance, que ocorreu aos 25 minutos do 1º tempo.

Segundo a avaliação, o zagueiro Cacá não alcançou a bola e obstruiu a passagem de Vinicinho. Para eles, o movimento da perna do defensor e o local de contato, na altura do ombro do atacante, evidenciam a penalidade.

O jogador do Corinthians/SP não consegue alcançar a bola no ar e com sua perna obstrui a passagem do jogador do Red Bull Bragantino/SP dentro da área penal. O contato da perna do defensor com o corpo do atacante é na altura do ombro e fica também evidenciado pelo movimento da perna direita do defensor após o referido contato.

Trecho do parecer do comitê sobre pênalti contra o Corinthians

O documento foi assinado por Rodrigo Cintra, diretor de arbitragem da CBF, e protocolado ontem. O comitê é composto pelos ex-árbitros consultores Nicola Rizolli, Nestor Pitana e Sandro Meire Ricci, além da participação de Rodrigo Cintra e de Fabricio Vilarinho, integrante da comissão de árbitros da entidade. Cabe agora à Diretoria de Arbitragem da CBF tomar as devidas providências administrativas.

Corinthians faz reclamação formal

Ontem, o Corinthians enviou um ofício à CBF e à federação paulista reclamando de um erro de arbitragem no pênalti em questão. O clube do Parque São Jorge manifestou sua "mais veemente inconformidade e indignação" com o que classificou como "grave erro".

O documento afirmou que o zagueiro Cacá executou "movimento defensivo natural" e que até recolheu a perna para evitar o contato com o adversário. Por isso, segundo o Alvinegro paulista, não houve toque ou ação temerária do zagueiro em Vinicinho para configurar pênalti.

Na jogada polêmica, o árbitro Bruno Arleu de Araújo primeiro mandou o jogo seguir, mas assinalou pênalti após ser chamado pelo VAR para revisão. O placar ainda estava zerado. Eduardo Sasha foi para a batida, converteu a cobrança e colocou o time visitante na frente.

O ofício acrescentou que o erro interferiu diretamente no andamento e no resultado da partida e que causa perplexidade devido à existência dos recursos tecnológicos. No áudio do VAR do lance, o árbitro de vídeo Rafael Traci apontou que houve a penalidade, e Arleu corroborou ao julgar como "jogada imprudente".

O Corinthians ainda relembrou que o árbitro em questão já foi afastado anteriormente pela Comissão de Arbitragem da CBF por equívocos nesta edição do campeonato. A manifestação complementa que o processo de reciclagem e de recondicionamento técnico ao qual o profissional foi submetido "não surtiram os efeitos esperados" e cobrou uma reavaliação.