Com Robinho Jr. e reforços, Santos divulga relacionados para pegar o Flamengo

O Santos divulgou, nesta terça-feira, a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Flamengo, nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade é o nome de Robinho Jr., de apenas 17 anos, que será relacionado pela primeira vez para uma partida oficial com o elenco principal. O jovem vestirá a camisa 7.

As outras novidades são os reforços da última janela. O lateral direito Igor Vinícius, recém-contratado, que pode fazer sua estreia com a camisa do Peixe. William Arão, apresentado durante a pausa para o Mundial, também está à disposição. Já Neymar, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza, retorna ao time titular.

Para o confronto com o líder do Brasileirão, o técnico Cléber Xavier terá apenas três desfalques, todos por suspensão automática após o terceiro cartão amarelo: João Schmidt, Benjamín Rollheiser e JP Chermont. Com isso, o Departamento Médico do Santos está vazio ? uma condição celebrada internamente pelo clube.

"Aproveitamos a parada para recuperar os jogadores. Hoje estamos com todos em condições. Perdemos três atletas por cartão, mas nenhum por lesão, e esperamos seguir assim", afirmou o treinador.

Robinho Jr., filho do ex-atacante Robinho, ganhou os holofotes após dar assistência para o gol de Diego Pituca na vitória por 3 a 1 contra a Desportiva Ferroviária, no amistoso da última semana. Em vídeos publicados pelo clube, chegou a receber elogios de Neymar após belas cobranças de falta nos treinos.

Goleiros: João Paulo, Gabriel Brazão, Diógenes



Defensores: Zé Ivaldo, João Basso, Gil, Luan Peres, Escobar, Souza, Igor Vinícius, Luisão



Meio-campistas: Zé Rafael, Tomás Rincón, Willian Arão, Thaciano, Diego Pituca, Gabriel Bontempo



Atacantes: Neymar Jr, Guilherme, Barreal, Deivid Washington, Tiquinho Soares, Robinho Jr, Luca Meirelles