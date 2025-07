Bragantino inova e lança novo terceiro uniforme com design 'diferentão'

O Red Bull Bragantino, em parceria com a Puma, apresentou nesta terça-feira seu novo terceiro uniforme para o restante da temporada 2025. A nova camisa do Massa Bruta traz alguns grafismos modernos e um design inovador em tons de preto, cinza escuro e vermelho. O novo manto já está disponível para venda e estreia em campo nesta quarta-feira contra o São Paulo, pela 14ª rodada do Brasileirão.

De acordo com o clube, a estampa exclusiva traduz a força, a energia e o movimento acelerado que movem o Massa Bruta. "A força que nos une" é o conceito do vídeo de apresentação do novo uniforme, divulgado pela Puma e pelo Red Bull Bragantino nas redes sociais.

É nos rituais pelo resultado positivo que jogadores e torcedores se tornam iguais, unidos em uma só missão: vencer.



A nova camisa 3 #MassaBruta, que representa a conexão entre clube e torcida, traz em si a certeza de que é #AForçaQueNosUne.



Dê o play e confira.? pic.twitter.com/0nns7WFlxp -- Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) July 15, 2025

Inovação

Para ter um lançamento ainda mais acessível e moderno, o Bragantino fez um lançamento digital e físico, como explica a diretoria de marketing, Luciana Soares.

"Buscamos traduzir a energia e intensidade única do Red Bull Bragantino nesse novo manto, conectando o uniforme com uma geração de torcedores mais jovem e hiper conectada digitalmente. Para acompanhar o lançamento físico, preparamos uma série de conteúdos que vão abastecer as nossas redes sociais e dar continuidade à conversa com os torcedores, o que para nós é fundamental", afirma a diretora de marketing da PUMA Brasil, Luciana Soares.

"Esse novo kit é uma leitura da PUMA do nosso uniforme preto, aliando a beleza da cor sólida com o dinamismo e a energia das formas geométricas, numa combinação que fica ainda mais bonita nas formas que foram produzidas. A campanha vai falar sobre tradição e superstição, dois assuntos que fascinam o torcedor e aproximam o atleta da força que vem das nossas arquibancadas. Estou seguro de que será mais um sucesso dessa parceria, assim como os outros dois já lançados", disse André Rocha, CEO do Red Bull Bragantino.

O novo terceiro uniforme á está disponível em puma.com, nas lojas PUMA do Morumbi Shopping e do Shopping Metrô Tatuapé, lojas oficiais do Red Bull Bragantino e nas parceiras Bayard, Centauro, Futfanatics e Netshoes.

A versão adulta (masculino e feminino, do PP ao 3GG/2GG respectivamente) chega por R$ 369,99 e a infantil (tamanhos 8 a 16), por R$ 299,99.