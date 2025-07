Com ausências, Corinthians divulga relacionados para pegar o Ceará

O Corinthians divulgou, na tarde desta terça-feira, os relacionados para a partida contra o Ceará, marcada para esta quarta, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista conta com algumas novidades.

O zagueiro André Ramalho e o meio-campista Breno Bidon, que cumpriram suspensão no embate contra o Red Bull Bragantino, estão de volta. O volante Maycon, desfalque no último jogo por um desconforto na coxa, também volta a ficar à disposição.

Há também alguns garotos da base entre os relacionados. Além de Dieguinho, Kayke e Gui Negão, que já ficaram no banco no último domingo, o jovem atacante Kauê Furquim também marca presença na lista.

Em contrapartida, o técnico Dorival Júnior terá desfalques importantes. O zagueiro Gustavo Henrique, por exemplo, não foi relacionado. O clube não informou o motivo da ausência.

Além do jogador, Ryan, com desconforto estomacal, e o lateral esquerdo Hugo, com desconforto no músculo adutor da coxa direita, também ficam de fora. Memphis Depay e Romero, suspensos, completam a lista de baixas. Veja os relacionados abaixo:

Os relacionados do Coringão para o próximo jogo. ???#VaiCorinthians pic.twitter.com/NojV2yuGvJ ? Corinthians (@Corinthians) July 15, 2025

O Corinthians foi derrotado pelo Bragantino no último domingo, por 2 a 1, e caiu para a 11ª posição do Brasileiro. Os jogadores foram vaiados e ouviram protestos da torcida após o revés.

O duelo com o Ceará está agendado para as 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Arena Castelão.