COB celebra o projeto que torna permanente a Lei de Incentivo ao Esporte

Nesta última segunda-feira (14), a Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que torna permanente a Lei de Incentivo ao Esporte (LIE). Após mobilização da comunidade esportiva em prol da LIE, que começou em 2024, o projeto foi aprovado por unanimidade (471 votos). A lei também prevê o aumento do limite de investimentos ao setor de 2% para 3%.

Confederações Brasileiras Olímpicas, Comissão de Atletas, clubes e atletas olímpicos e paralímpicos estiveram presentes em Brasília para prestar apoio ao movimento e acompanhar a votação no Plenário.

Lei de Incentivo ao Esporte: importância para o COB

Em nota divulgada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), o presidente da entidade, Marco La Porta, comemorou a aprovação do projeto. "Ontem o esporte brasileiro viveu um momento histórico na Câmara dos Deputados. O projeto que transforma a Lei de Incentivo ao Esporte em permanente mostra a força do esporte, capaz de unir todos em prol de um Brasil melhor. E muito me orgulhou ver o Movimento Olímpico lotando o plenário".

O atual diretor-geral do COB e campeão olímpico de vôlei de praia em Atenas 2004, Emanuel Rego, também celebrou o resultado. "Tivemos em Brasília gerações distintas que fizeram o seu papel. Esta Lei representa um divisor de águas e um suporte fundamental que injeta vida e recursos em projetos esportivos e sociais em todo o país. Vai financiar a formação de novos talentos e apoiará a infraestrutura esportiva. O esporte é aquela categoria que, quando a gente investe, dá resultado".

O projeto de lei aprovado mantém as regras atuais sobre prestação de contas, restrições aos doadores e patrocinadores, responsabilidades, divulgação dos dados, infrações e definição de limites pelo Ministério do Esporte.