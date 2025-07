City efetiva Kolo Touré como auxiliar de Pep Guardiola: 'Impressionados com seu trabalho'

Pep Guardiola ganhou um auxiliar técnico de peso para reconduzir o Manchester City às conquistas depois de temporada frustrante. Nesta terça-feira, a diretoria do clube oficializou o marfinense Kolo Touré, que já dirigiu a seleção de seu país, como "braço direito" do espanhol após ficarem "impressionados" com o trabalho do reforço no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

"O Manchester City tem o prazer de confirmar a nomeação permanente de Kolo Touré para a comissão técnica de Pep Guardiola. Depois de desempenhar o papel de treinador assistente do time principal durante a campanha do clube na Copa do Mundo de Clubes da Fifa neste verão, o técnico de 44 anos permanecerá no cargo em tempo integral", oficializou o City.

Ex-jogador de Arsenal e do próprio City, Touré tem muita experiência em trabalhos com categorias de base, onde conquistou bastante títulos. E também passou no comando da seleção principal da Costa do Marfim.

"Touré também ostenta ampla experiência como treinador fora do City, tendo trabalhado inicialmente com a seleção da Costa do Marfim antes de passar um tempo no Glasgow Celtic e no Leicester City como parte da equipe técnica de Brendan Rodgers", frisou o clube.

Os resultados positivos o fizeram ser chamado para um 'teste' no Mundial e o trabalho acabou superando as expectativas de Guardiola e dos dirigentes. "Estamos muito felizes em adicionar Kolo permanentemente à nossa comissão técnica do time principal. Ele não só traz sua experiência imensamente preciosa no nível de elite do futebol, mas também tem uma profunda conexão com o Manchester City e um profundo conhecimento do clube", exaltou o diretor de futebol Hugo Viana.

"Também ficamos muito impressionados com seu trabalho e sucesso com nossos sub-18 e, ao incluí-lo em nossa equipe sênior permanentemente, isso só fortalecerá a transição dos jogadores de nossa Academia para o time principal", continuou o dirigente. "Como já vimos durante seu tempo com Pep Guardiola, Pep Lijnders e James French, sua enorme personalidade de otimismo e positividade é extremamente contagiante e já estamos ansiosos para ver seu trabalho avançar."