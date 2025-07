Cinco brasileiras passam o quali do Brasil Tennis Classic em São Paulo

Cinco brasileiras conseguiram entrar na chave do Brasil Tennis Classic, em São Paulo. Elas passaram pelo qualifying do ITFW 35, disputado nas quadras de saibro do Esporte Clube Pinheiros, na capital. Das oito vagas disponíveis, o Brasil garantiu cinco através das vitórias de Pietra Rivoli, Maria Carolina Turquetto, Giovana Schincariol, Laura Badia e Helena Bueno.

Laura Badia era a mais feliz de todas, ao conseguir a vitória e consequentemente o ponto que faltava para entrar no ranking da WTA. No feminino, uma vitória na última rodada do quali já garante um ponto.

"Muito feliz porque só faltava um resultado e agora estou no ranking. Mas estou feliz não só por isso, mas também com a minha postura em quadra, sinto que estou evoluindo. E agora vamos com tudo na chave", falou Badia.

A chave principal já começou nesta tarde e a principal partida do dia será às 19h (de Brasília) entre Luana Plaza(BRA) e Julieta Estable(ARG).