Ceará x Corinthians: veja onde assistir à partida pelo Campeonato Brasileiro

Nesta quarta-feira, Ceará e Corinthians em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Onde assistir a Ceará x Corinthians

A partida terá transmissão da Amazon Prime Video (streaming). O torcedor também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Corinthians vive um mau momento no Campeonato Brasileiro. A equipe possui três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos. No último domingo, o Timão perdeu do Red Bull Bragantino por 2 a 1, na Neo Química Arena, e ocupa a 11ª posição, com 16 pontos somados.

Para o duelo contra o Ceará, Dorival Júnior não poderá contar com os atacantes Ángel Romero e Memphis Depay, que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já Yuri Alberto, que se recupera de uma fratura em uma vértebra da coluna, é dúvida para a partida.

O Ceará, por sua vez, vem de vitória no clássico diante do Fortaleza por 1 a 0, na Arena Castelão, no último domingo. O Vozão é o sexto colocado, com 18 pontos.