CBF concorda com marcação de pênalti polêmico em Corinthians e Bragantino

O pênalti marcado para o RB Bragantino contra o Corinthians ainda está rendendo muita polêmica. Nesta terça-feira, após uma reunião virtual do Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais, houve concordância da CBF com a decisão de Bruno Arleu de Araújo em marcar a penalidade de Cacá contra o Massa Bruta.

No parecer técnico fornecido pela confederação, é argumentado que Cacá nçao consegue alcançar a bola e, além disso, obstrui a passagem de Vinicinho, do Red Bull Bragantino.

"O parecer técnico do Comitê Internacional é de que houve pênalti no lance citado. O jogador do Corinthians/SP não consegue alcançar a bola no ar e, com sua perna, obstrui a passagem do jogador do Red Bull Bragantino/SP dentro da área penal. O contato da perna do defensor com o corpo do atacante é na altura do ombro e fica, também, evidenciado pelo movimento da perna direita do defensor após o referido contato", diz o documento.

O lance gerou uma forte repercussão entre torcedores e profissionais ligados ao Corinthians, que questionaram a decisão de Bruno Arleu de Araújo. O documento foi assinado por Rodrigo Cintra, diretor de arbitragem da CBF. O comitê é composto pelos ex-árbitros consultores Nicola Rizolli, Nestor Pitana e Sandro Meire Ricci, além da participação de Rodrigo Cintra e de Fabricio Vilarinho, integrante da comissão de árbitros da entidade. Agora, a Diretoria de Arbitragem da CBF irá tomar as devidas providências.

Corinthians fez reclamação formal

Ontem, o Corinthians enviou um ofício à CBF e à FPF reclamando do erro de arbitragem no pênalti em questão. Por sua vez, o Timão sua manifestou e sua "mais veemente inconformidade e indignação" com o que classificou como "grave erro".