Caso Gregore: Botafogo rejeita pressão em negociar volante

A torcida do Botafogo está na expectativa sobre o futuro do volante Gregore. A proposta do Al-Rayyan, do Catar, agradou ao atleta, mas ainda não há acerto entre os clubes envolvidos.

Segundo informações de O Globo, a situação trouxe um certo desconforto no Botafogo. Os dirigentes creem que o staff do jogador está forçando uma transferência, apesar de não questionarem a postura do atleta, que segue trabalhando com o grupo principal.

Valor de Gregore

A multa rescisória de Gregore é de 7 milhões de euros (R$ 45,16 milhões). O time do Catar tentou parcelar esse valor, porém a oferta apresentada não agradou ao Botafogo.

Gregore é uma indicação de Artur Jorge, treinador campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América pelo Botafogo no ano passado. O técnico português se transferiu para o Al-Rayyan no começo de 2025.