Botafogo x Vitória: saiba prováveis escalações e onde assistir ao duelo do Brasileirão

Após vencer o Vasco por 2 a 0 no clássico do fim de semana, em Brasília, o Botafogo encontra a sua torcida no Rio de Janeiro (RJ) após a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa. O rival será o Vitória em confronto programado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília) no Estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR: O duelo entre Botafogo e Vitória terá transmissão da TV Globo (TV Aberta), do SporTV (TV fechada) do Premiere (pay-per-view).

Com 21 pontos conquistados, o Glorioso tenta encurtar a distância para o Flamengo e para o Cruzeiro, que dividem a liderança com 27 pontos. Já o Vitória, que até jogou bem no Rio Grande do Sul, mas perdeu de 1 a 0 para o Internacional, o objetivo é se afastar da zona de rebaixamento, onde se encontra com 11 pontos ganhos.

Davide Ancelotti, novo técnico do Botafogo, sabe que seu time terá que encontrar várias maneiras de furar a defesa do Vitória, que tentará armar uma retranca.

"Hoje no futebol a gente precisa sempre de coisas diferentes para tentar ganhar os jogos. Mas não pode faltar coragem para vencer e isso o Botafogo vai sempre mostrar", disse ele.

O Botafogo não tem problemas para este jogo e Davide Ancelotti deve repetir a equipe do duelo com o Vasco. Salvo Gregore, que pode ser negociado com o Al-Rayyan, do Catar, dirigido por Artur Jorge. Se isso acontecer, Allan deve herdar a vaga.

Pelo lado do Vitória, o técnico Fábio Carille não quer ver seu time lamentando o que aconteceu contra o Internacional. A ordem é se impor diante do atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores.

"abemos que temos que melhorar muito e estamos trabalhando para isso. Mas tem uma decisão a cada semana para o Vitória e a da vez é o Botafogo, que será mais um jogo complicado", disse o treinador.

Para este duelo o Vitória perdeu dois jogadores. O zagueiro Lucas Halter, emprestado pelo Botafogo, não pode atuar por força de contrato. Já o volante Baralhas recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Inter e cumpre suspensão. Assim, Edu entra na zaga e Pepê joga no meio.

Partiu para o último treino antes de voltar a jogar em casa! BORA! ??? #VamosBOTAFOGO Acesse https://t.co/VmMNMgR0SQ e garanta o seu lugar no Nilton Santos para o partida desta quarta! ??? pic.twitter.com/XvmYyi1Agj ? Botafogo F.R. (@Botafogo) July 15, 2025

BOTAFOGO X VITÓRIA

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 16 de julho de 2025 (Quarta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Lucas Casagrande (PR)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO)



VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barbosa, Kaio Fernando e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas, Álvaro Montoro e Jefferson Savarino; Artur e Arthur Cabral



Técnico: Davide Ancelotti

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos e Maykon; Willian Oliveira, Ronald Lopes, Pepê, Lucas Braga e Matheuzinho; Renato Kayzer



Técnico: Fábio Carille