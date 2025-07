Botafogo defende tabu de quase 8 anos contra o Vitória

Motivado pelo triunfo no clássico contra o Vasco, o Botafogo busca mais um resultado positivo no Brasileirão 2025 diante do Vitória nesta quarta-feira. Um tabu aumenta a confiança do time carioca no confronto contra os baianos.

O Botafogo não perde do Vitória há quase 8 anos. O último revés aconteceu em 1º de outubro de 2017, no estádio Nilton Santos, pelo placar de 3 a 2.

Depois disso, aconteceram mais 8 confrontos entre as equipes. O Botafogo obteve 5 vitórias, além de 3 empates.

Para completar, a situação atual do Vitória é desanimadora para seus torcedores. Na zona de rebaixamento do Brasileirão, o time baiano soma 7 partidas sem vitórias, muito pela falta de produção do ataque, que não marca há 6 jogos.

Botafogo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão 2025.

Botafogo x Vitória: confira os últimos confrontos

23/11/24 Botafogo 1 x 1 Vitória



11/07/24 Vitória 0 x 1 Botafogo



22/05/24 Vitória 1 x 2 Botafogo



02/05/24 Botafogo 1 x 0 Vitória



29/09/21 Vitória 0 x 0 Botafogo



30/06/21 Botafogo 1 x 0 Vitória



23/09/18 Vitória 3 x 4 Botafogo



27/05/18 Botafogo 1 x 1 Vitória



01/10/17 Botafogo 2 x 3 Vitória.