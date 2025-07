Bisneto de Mussolini troca de time e ganha chance na 1ª divisão italiana

O lateral Romano Floriani Mussolini, bisneto do ditador italiano Benito Mussolini, foi emprestado para o Cremonense e deve fazer a sua estreia na Série A do país.

O que aconteceu

O Cremonense acertou o empréstimo do jogador de 22 anos com opção de compra junto a Lazio. Os valores envolvidos na negociação não foram divulgados.

Romano Mussolini chega para reforçar o time que acabou de subir e terá sua primeira chance na elite do futebol italiano. Embora tenha começado a base na Roma e concluído sua formação na Lazio, o atleta ainda não teve oportunidades na primeira divisão nacional. Ele fez ontem o seu primeiro treinamento na nova equipe.

O lateral esteve emprestado nas duas últimas temporadas atuando na segunda divisão. Primeiro ele defendeu o Pescara, e depois esteve com a Juve Stabia até o final de maio, onde disputou 37 jogos, marcou um gol e deu quatro assistências.

Romano Floriani Mussolini, do Juve Stabia, comemora seu gol contra o Cesena, pela Série B italiana Imagem: Franco Romano/Getty

Por causa de seu bisavô, Romano já viu um episódio polêmico na arquibancada após decidir um jogo. Em dezembro do ano passado, ele marcou o gol da vitória sobre o Cesena, e torcedores do Juve Stabia comemoraram fazendo o gesto da saudação fascista. Benito Mussolini foi um líder fascista italiano, comandando o país entre 1922 e 1943. Aliado de Adolf Hitler, foi preso e morto com a derrota do Eixo (grupo formado por Alemanha, Itália e Japão) na 2ª Guerra Mundial.