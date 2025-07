Bernabei treina com grupo, e Internacional avança em preparação para enfrentar o Ceará

O Internacional segue sua preparação para o duelo contra o Ceará, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o próximo domingo, às 11h (de Brasília), no Beira-Rio. Nesta terça-feira (15), o elenco colorado participou do segundo treino da semana, com atividades físicas e técnicas no CT Parque Gigante.

A principal novidade do dia foi a presença do lateral-esquerdo Bernabei. Recuperado fisicamente, ele participou normalmente das atividades e pode ser reforço importante para o time de Roger Machado no fim de semana. Ainda não há confirmação sobre sua titularidade, mas a tendência é de que ele volte ao time, já que foi desfalque contra o Vitória e treinou com o grupo.

Na última rodada, sem Bernabei, Roger precisou improvisar na posição. O treinador começou com o zagueiro Victor Gabriel pela esquerda e, no segundo tempo, deslocou Aguirre para o setor, com a entrada de Alan Benítez.

O treino desta terça começou com circuito físico no gramado, priorizando força e resistência. Em seguida, o grupo realizou atividades em espaço reduzido, com foco técnico, e encerrou com exercícios de posse de bola. A preparação segue com mais quatro treinos até o jogo de domingo.

Outro retorno importante é o do volante Ronaldo, que cumpriu suspensão na última rodada. Ele briga por uma vaga no meio-campo com Bruno Henrique, enquanto Thiago Maia tem presença praticamente garantida entre os titulares. A comissão técnica avalia qual dupla será escalada, já que Bruno e Ronaldo atuam em funções diferentes.

Na segunda-feira, o grupo havia se reapresentado com um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas, vencido por 2 a 0. Atletas que não iniciaram a partida contra o Vitória foram a campo, enquanto os titulares fizeram trabalho físico à parte.

Desta maneira, a provável escalação do Internacional para enfrentar o Ceará tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique (Ronaldo), Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Rafael Borré.