Bellingham passará por cirurgia e desfalca o Real por dois meses, diz site

Após muito tempo reclamando de dores, o inglês Jude Bellingham finalmente realizará sua cirurgia. O meia sofreu uma luxação no ombro em novembro de 2023 e, há 20 meses, vem atuando com um desconforto na região. Com o fim da Copa do Mundo de Clubes e da temporada, o jogador fará o procedimento cirúrgico e desfalcará o Real Madrid por no mínimo dois meses.

Assim, é esperado que Bellingham seja ausência por dez jogos no Real Madrid. O camisa 5 perderia oito jogos de La Liga e mais dois pela fase inicial da Liga dos Campeões. A informação é do jornal AS, da Espanha.

A demora para a cirurgia

O problema no ombro de Bellingham aconteceu após um lance na partida do Real Madrid contra o Rayo Vallecano em 2023, por La Liga. Desde então, o inglês vem adiando a cirurgia para não prejudicar os interesses de seu clube e da seleção inglesa, com um calendário apertado e dois verões europeus sem pausa. Em 2024, ele chegou à final da Eurocopa com a Inglaterra e, neste ano, chegou às semifinais do Mundial de Clubes com o Real Madrid.

Há muito tempo Bellingham reclama das dores. No duelo contra o Pachuca, pela Copa do Mundo de Clubes, o inglês afirmou que estava ansioso pela cirurgia, pois sua "paciência estava acabando".

"Tenho uma operação marcada para depois do Mundial de Clubes. Estou esperando há muito tempo por isso e minha paciência está se esgotando. Todos os médicos, fisioterapeutas, todos eles têm sido incríveis, me ajudando muito em todos os jogos. Porém, quero me sentir livre agora", afirmou Bellingham.