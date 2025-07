Bahia para na trave e em braço polêmico e só empata com América de Cali

O Bahia martelou, encurralou o América de Cali, mas não conseguiu sair do 0 a 0 com a equipe colombiana, na Fonte Nova, pelo jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana.

Braço polêmico e trave foram os inimigos do Bahia. A equipe ficou na bronca com a arbitragem por um possível pênalti por toque no braço de Castillo no primeiro tempo e viu Kayky parar no poste ao longo da etapa final.

Everton Ribeiro foi expulso no final do jogo. O meia entrou ao longo da etapa final e deu uma cotovelada em Pestaña. Chamado pelo VAR, o árbitro Andrés Matonte mandou o meia embora mais cedo. Do outro lado, Cavadía recebeu o vermelho por entrada dura nos acréscimos.

Com o empate de hoje, quem vencer o jogo da volta sairá classificado às oitavas de final. A partida será disputada na próxima terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Pascuel Guerrero, em Cali, na Colômbia.

O Bahia volta a campo no próximo sábado. A equipe encara o Fortaleza, fora de casa, às 16h (de Brasília), pela 15ª rodada do Brasileirão.

Como foi o jogo

O primeiro tempo teve domínio do Bahia e polêmica. Em casa, a equipe baiana ocupou o campo de ataque diante de um América de Cali mais preocupado em se defender do que em buscar o gol, mas a pontaria não foi o forte do Tricolor de Aço. O ponto alto da etapa inicial foi um possível pênalti não marcado para o Bahia após o árbitro ser chamado pelo VAR e manter a decisão de campo por não interpretar que um toque no braço de Castillo foi faltoso.

Michel Araújo em ação durante jogo entre Bahia e América de Cali na Sul-Americana Imagem: ARISSON MARINHO/AFP

O Bahia martelou no segundo tempo, mas não deu. A equipe brasileiro melhorou com as entradas de alguns titulares e encurralou mais ainda o América de Cali no campo de defesa. As tentativas foram frustradas: quando Soto não salvou, a trave foi a heroína dos colombianos, que nem sequer assustaram Marcos Felipe na Fonte Nova. O clima ficou quente aos 45 minutos, quando Everton Ribeiro se irritou e deu uma cotovelada em Pestaña. O goleiro Soto partiu para cima do brasileiro e deu início a uma confusão generalizada — o meia do Bahia foi expulso após análise do árbitro no VAR. Nos acréscimos, Cavadía também levou vermelho por entrada dura em Tiago.

Lances importantes e gols

Polêmica. Castillo dominou dentro da própria área e girou. Ele foi surpreendido com Juba, que chegou dividindo. A bola rebateu e tocou no braço do defensor. O VAR chamou o árbitro para a revisão de um possível pênalti. Após mais de três minutos de análise, ele manteve a decisão de campo: escanteio.

Tovar salvador. Erick Pulga recebeu nas costas da defesa e ficou cara a cara com Soto no começo do segundo tempo. Na hora da finalização, Tovar conseguiu tocar na bola e salvar o América de Cali.

Entrou colocando fogo no jogo. Ademir entrou durante a etapa final e logo no primeiro lance arrancou pela direita, puxou para o meio e bateu no canto esquerdo baixo de Soto, que reagiu rápido e segurou.

Que jogada! O Bahia recuperou a bola na pressão e trabalhou rápido: Pulga recebeu de Juba e ajeitou de letra para Michel Araújo, que finalizou já dentro da área. Soto, no meio do gol, defendeu.

Perdeu. Everton Ribeiro saiu cara a cara com Soto e tentou tocar de pé direito na saída do goleiro, que espalmou. Na sobra, não conseguiu pegar bem e mandou para fora.

Na trave! O Bahia puxou contra-ataque com Ademir pela direita. Ele serviu Erick Pulga, que cruzou na área. Soto saiu mal, foi encoberto, e Kayky apareceu na segunda trave para completar. Sem goleiro, ele mandou na trave.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 x 0 AMÉRICA DE CALI

Data e horário: 15 de julho de 2025, às 21h30 (de Brasília)

Competição: Ida dos playoffs da Copa Sul-Americana

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Assistentes: Andrés Nievas (URU) e Agustín Berisso (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Castillo, Navarro, Soto, Mina (AME), Gabriel Xavier (BAH)

Cartões vermelhos: Everton Ribeiro (BAH), Cavadía (AME)

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Rodrigo Nestor (Kayky), Michel Araújo e Cauly (Everton Ribeiro); Erick Pulga (Tiago) e Luciano Rodríguez (Ademir). Técnico: Rogério Ceni

América de Cali: Soto; Castillo (Bocanegra), Tovar, Pestaña e Mina; Escobar, González (Cavadía) e Navarro (Paz); Barrios (Borrero), Romero e Ramos (Holgado). Técnico: Gabriel Raimondi