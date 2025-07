Atlético de Madrid anuncia acordo pela compra de Thiago Almada, ex-Botafogo

Atlético de Madrid e Botafogo comunicaram que atingiram um acordo pela transferência de Thiago Almada ao clube espanhol. O argentino irá viajar para realizar exames médicos e, caso seja aprovado, irá reforçar o time da capital da Espanha.

Acuerdo con el Botafogo para el traspaso de Thiago Almada. Nuestro club y la entidad brasileña han alcanzado un acuerdo a falta de confirmación una vez que el jugador supere el pertinente reconocimiento médico y firme el contrato. ?? https://t.co/8llRk0dGaD pic.twitter.com/APzSCgjVAa ? Atlético de Madrid (@Atleti) July 15, 2025

Almada deixou o Botafogo no início deste ano, emprestado ao Lyon, equipe que também é comandada por John Textor. No entanto, problemas financeiros impediram o clube francês de adquirir o meia em definitivo.

Com desejo de permanecer no futebol europeu, o argentino também foi sondado pelo Benfica, mas preferiu fechar com o Atlético.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, os espanhóis irão desembolsar 21 milhões de euros (R$ 135 milhões) por 50% dos direitos econômicos de Almada.

Com a camisa do Botafogo, o meia marcou três gols e deu duas assistências em 26 jogos, conquistando o Brasileirão e a Copa Libertadores em 2024. Já pelo Lyon, anotou duas bolas na rede e quatro assistências em 20 partidas.