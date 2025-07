Athletico-PR anuncia contratação por empréstimo do argentino Gastón Benavídez

O Athletico-PR anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral direito Gastón Benavídez, de 29 anos. O argentino chega por empréstimo junto ao Talleres, da Argentina, até o final desta temporada.

Benavídez defendeu as cores da equipe argentina pelos últimos três anos e meio. Neste período, ele atuou em 151 jogos, com oito gols e 12 assistências.

"Eu chego com muitos sonhos e muita vontade", destacou o lateral. "Espero que a gente consiga alcançar o objetivo, que é subir à primeira divisão", acrescentou.

????? Benavídez: "Eu chego com muitos sonhos e muita vontade. Espero que a gente consiga alcançar o objetivo, que é subir à primeira divisão". ?? https://t.co/bqYQbggAOZ ? José Tramontin/athletico.com.br pic.twitter.com/I1nmcNSTv3 ? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 15, 2025

Benavídez terá a companhia de outros dois jogadores argentinos no Furacão: o lateral esquerdo Lucas Esquivel e o meio-campista Bruno Zapelli.

"Eu conheço os dois. Enfrentei o Bruno (Zapelli) no clássico de Córdoba, Talleres x Belgrano. O Esquivel eu também conheço, de quando ele estava no Unión Santa Fé", disse.

O lateral poderá defender a camisa athleticana nas disputas da Série B do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, assim que tiver o contrato registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Athletico-PR se encontra na sétima posição da Série B, com 23 pontos somados em 16 partidas. Já na Copa do Brasil, a equipe enfrentará o São Paulo, nas oitavas de final.