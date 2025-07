Astro do Santos, Neymar quer aumentar aproveitamento contra o Flamengo; veja números

O Santos volta aos gramados nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), para enfrentar o Flamengo, na Vila Belmiro. Neymar, astro do Peixe, busca melhorar seu retrospecto diante do rival carioca em um duelo que já foi marcado por grandes lances e estrelas.

Atualmente, Neymar já disputou seis partidas contra o Flamengo, todas entre 2009 e 2013 e pelo Brasileirão, em sua primeira passagem pelo Peixe. Ao todo, o craque venceu apenas uma vez, com três empates e duas derrotas. Isso resulta em um aproveitamento ruim de apenas 33% dos pontos conquistados.

Apesar dos resultados não serem dos melhores, o camisa 10 santista teve algumas atuações de destaque diante do Flamengo, já tendo marcado quatro gols no confronto. O jogo mais memorável, sem dúvidas, foi a derrota do Santos na Vila Belmiro no 5 a 4 épico, que aconteceu em julho de 2011.

Ainda vestindo a 11, Neymar foi protagonista absoluto do primeiro tempo: marcou dois gols - sendo um deles uma verdadeira obra-prima, driblando a defesa flamenguista com frieza e categoria -, e ainda deu uma assistência. Com a joia inspirada, o Santos abriu 3 a 0 no placar. No entanto, a resposta veio do outro lado com um Ronaldinho Gaúcho também em noite mágica. O craque rubro-negro marcou três vezes e comandou a histórica virada do Flamengo.

Mesmo com a derrota, Neymar foi um dos grandes nomes da partida e consolidou, naquela atuação, seu status como estrela ascendente do futebol mundial. Seu golaço naquela noite é lembrado até hoje como um dos mais belos de sua carreira. No segundo turno daquele Brasileirão, o astro também marcou um gol, no empate por 1 a 1, pela 31ª rodada.

O quarto gol do atleta contra o Flamengo aconteceu no penúltimo embate antes dele ir à Europa vestir as cores do Barcelona. Pela 24ª rodada do Brasileirão, na Baixada Santista, Neymar cravou um dos tentos do triunfo dos paulistas por 2 a 0.

Essa semana tem Peixão em campo na Vila! A partida Santos x Flamengo rola na quarta-feira (16), às 20 horas. Vista seu manto e venha torcer com a nação santista! ?? Garanta seu lugar pelo site https://t.co/3Kkb3KDoDY ou nas bilheterias que seguem abertas até o dia do jogo ou... pic.twitter.com/kO5RW96Pzx ? Santos FC (@SantosFC) July 14, 2025

Depois de um começo temporada conturbado, o Santos espera deslanchar neste segundo semestre. Atualmente, o Peixe ocupa a 16ª colocação do Brasileirão, com 11 pontos somados. O Flamengo é o líder, com 27.

Veja o histórico do Neymar diante do Flamengo

Santos 1 x 2 Flamengo - 26/07/2009 (derrota, sem gol)

Santos 0 x 0 Flamengo - 05/12/2010 (empate, sem gol)

Santos 4 x 5 Flamengo - 27/07/2011 (derrota, 2 gols de Neymar)

Flamengo 1 x 1 Santos - 23/10/2011 (empate, sem gol)

Santos 2 x 0 Flamengo - 12/09/2012 (vitória, sem gol)

Santos 0 x 0 Flamengo - 26/05/2013 (empate, sem gol)