Artilheiro do Santos no Brasileiro, Barreal projeta duelo contra o Flamengo: "Bastante complicado"

O Santos recebe o Flamengo, nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Artilheiro do Peixe na competição, o argentino Álvaro Barreal projetou o duelo e destacou a preparação durante a intertemporada.

"Vai ser um jogo bastante complicado. O Flamengo é um rival muito difícil. Mas temos que continuar com a sequência após a vitória contra o Fortaleza. Tivemos uma pausa no meio e uma intertemporada, mas sei que a gente trabalhou muito bem ao longo dessas semanas. Então acho que estamos confiantes para amanhã", disse Álvaro Barreal ao site oficial do Santos.

O Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos conquistados. Por outro lado, o Santos ocupa a 16ª posição, com 11 pontos, mesma pontuação do Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Amanhã voltamos a campo! ???? O Peixão retorna no #Brasileirão ao lado da torcida no Alçapão. Vai pra cima deles! pic.twitter.com/TSXk4Xb2Tk ? Santos FC (@SantosFC) July 15, 2025

Artilheiro do Santos no Brasileirão

Álvaro Barreal marcou o primeiro gol do Santos na vitória sobre o Fortaleza por 3 a 2, no dia 12 de junho, último compromisso do Peixe antes da pausa para o Mundial de Clubes. Inclusive, esse resultado tirou o Alvinegro do Z4 do Brasileirão.

Além disso, o atacante argentino de 24 anos é o artilheiro do Peixe na competição, com três gols marcados em nove jogos. Depois de um começo irregular, Barreal ganhou espaço na equipe com a chegada do técnico Cléber Xavier e foi titular nas últimas cinco partidas.

Emprestado pelo Cincinnati FC, dos Estados Unidos, Álvaro Barreal já disputou 12 jogos pelo Santos na temporada e balançou as redes três vezes.

"Momento bom e acredito que trabalhei muito para isso. Agradeço também ao Cléber Xavier pela confiança, mas tenho que continuar. Onde ele precisar eu vou ajudar, já conversamos sobre isso. Eu tinha o costume de atuar mais pela esquerda, mas se o treinador precisa eu jogo pela direita, não tenho problema com isso. Agora a gente tem um jogo muito difícil, que é o que importa. O campeonato é longo, então vamos seguir continuar trabalhando para continuar ajudando o clube", finalizou Álvaro Barreal.