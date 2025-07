Aos 50 anos, Jack Johnson surpreende ao pegar altas ondas em Bali; assista

O que você imagina quando pensa em Jack Johnson? Provavelmente um violão, músicas tranquilas e uma vibe praiana. Mas o cantor havaiano provou que, além de músicas calmas, também sabe encarar ondas pesadas (assista abaixo).

O que aconteceu

Em uma recente viagem a Bali, Jack Johnson, que completou 50 anos em maio, foi filmado surfando as ondas fortes de Uluwatu e impressionou muita gente.

Jack não estava sozinho. Dividiu o mar com ninguém menos que Rob Machado, um dos surfistas mais estilosos de todos os tempos. Juntos, eles aproveitaram as direitas perfeitas da Indonésia em uma sessão que misturou nostalgia, amizade e muito talento.

O vídeo mostra Jack pegando tubos e manobrando com segurança e estilo — como se nunca tivesse deixado o surfe de lado.

Raízes no surfe

O que pouca gente sabe é que Jack Johnson já foi surfista profissional. Ele fez parte da geração "Momentum", ao lado de lendas como Kelly Slater e Shane Dorian, antes de sofrer uma lesão séria e seguir a carreira musical.

Criado no famoso North Shore de Oahu, no Havaí, Jack cresceu entre as melhores ondas do mundo — e isso fica claro quando ele sobe em uma prancha.

Depois da sessão no mar, ainda rolou um show intimista com vista para o mar, em um dos cenários mais bonitos de Bali.