UFC 318: Vinícius LokDog revela desgaste com corte de peso e cogita subir de divisão

Escalado para o card preliminar do UFC 318, neste sábado (19), em Nova Orleans (EUA), Vinícius 'Lok Dog' Oliveira mede forças com Kyler Phillips pela divisão dos galos (61 kg). Apesar da boa fase e do momento promissor na organização, o brasileiro revelou que tem enfrentado dificuldades crescentes no corte de peso - e já cogita, em um futuro próximo, subir de categoria.

Conhecido pela disciplina fora dos camps, Lok Dog relatou que seu peso corporal vem aumentando de forma natural, impulsionado pela rotina intensa de treinos e musculação. O desafio, segundo ele, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, tem sido atingir o limite da divisão com saúde e desempenho preservados.

"Eu sempre estou no off com 79, 80 kg. Mas, nessa luta agora, meu off foi para 81 kg. Meu peso está subindo de forma natural. Sou um cara seco, forte, faço muita musculação, preparação e me alimento bem o tempo todo. Meu peso está subindo, mas não estou gordo", explicou o gaúcho.

Mesmo com o clima quente da Louisiana favorecendo a perda de líquidos, o processo tem sido exigente. O lutador relatou seguir uma dieta extremamente restritiva, com consumo mínimo de carboidratos, para atingir a meta na balança.

"A alimentação a gente tá fazendo aqui em casa mesmo, comprando no mercado. Mas pra mim é o básico: salada, frango, e estou com zero carboidrato, quase nada. Não estou comendo massa, arroz ou batata, nada. Hoje chegou a refeição do UFC já também, que também não tem carbo. Porque ainda tenho que baixar bastante meu peso. Eu não sei até quando vou conseguir me segurar na minha categoria. Porque eu tenho que fazer mais coisas, mais trabalhos físicos, e o peso demora mais para descer", revelou.

Mudança?

Apesar do desgaste físico e mental, o peso-galo garante que segue determinado a alcançar o topo da divisão. No entanto, já admite que, ao conquistar o cinturão, deve mudar de categoria imediatamente.

"Está sendo um trabalho mais sofrido das últimas lutas pra cá. Mas é um risco que eu estou correndo e estou disposto a pagar por, acredito eu, ser o cara mais forte da categoria. Mas não sei quanto tempo eu vou segurar. A minha meta é ganhar um cinturão, nem defender esse cinturão, e migrar pra categoria de cima", afirmou o atual 15º colocado no ranking.

Esta será a quarta apresentação de Vinícius Lok Dog no UFC. Invicto na organização, o brasileiro busca manter a sequência positiva e consolidar seu nome entre os principais nomes da divisão até 61 kg - mesmo com os obstáculos cada vez maiores no processo de corte de peso.

