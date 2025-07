Alvo do Barcelona e do Bayern de Munique, Luis Díaz está insatisfeito no Liverpool, diz site

Para a próxima temporada, o Barcelona teria um alvo definido para reforçar o ataque: Luis Díaz, atacante colombiano do Liverpool. Mesmo após uma bela e vencedora temporada na Inglaterra, o jogador de 28 anos estaria insatisfeito em Anfield, o que poderia ajudar o Barça em trazer o atleta à Espanha.

Apesar de um possível interesse do Bayern de Munique divulgado nos últimos dias, caso saia do Liverpool, Luis Díaz teria o Barcelona como prioridade. Um dos possíveis motivos para o sentimento de descontentamento do atacante é em relação à proposta de extensão de contrato oferecida pelos ingleses, segundo a ESPN Colômbia.

Desvalorizado?

A imprensa colombiana indica que Díaz estaria se sentindo desvalorizado pelos ingleses. O atacante acreditaria que seu desempenho não vem sendo refletido em seu salário. Ele possui 17 gols na última temporada e tem contrato com o Liverpool até 2027.

Por outro lado, Bayern de Munique e Barcelona são os clubes que teriam demonstrado mais interesse em contar com Luis Díaz. Ele chegou ao Liverpool em janeiro de 2022, após os Reds desembolsarem cerca de 45 milhões de euros para tirá-lo do Porto. Mesmo sendo titular com Arne Slot, o colombiano tem um dos salários mais modestos do elenco.

Além disso, o grande investimento do Liverpool em contratações de alto nível neste verão, como a do meia Florian Wirtz por mais de 130 milhões de euros, demonstra que eles têm força financeira em Anfield. Díaz entenderia que poderia haver um esforço maior do clube para lhe dar um aumento no salário.