Xicão se pronuncia após primeira derrota na carreira: "Vou voltar mais forte"

Após ser superado por Derrick Lewis no UFC Nashville, Tallison Teixeira, o 'Xicão', se manifestou pela primeira vez nesta segunda-feira (14) por meio de uma publicação em seu perfil oficial no 'Instagram'. O peso-pesado agradeceu o apoio dos fãs e garantiu que pretende voltar ainda mais preparado.

O brasileiro foi nocauteado ainda no primeiro round pelo experiente norte-americano, conhecido pelo seu poder de definição. A luta marcou a estreia de Xicão como atração principal de um card do UFC e também encerrou sua sequência invicta no MMA profissional, que agora soma oito vitórias e uma derrota.

"Obrigado por todo o apoio de todos. Pode ter sido a primeira derrota que tive no MMA, mas não foi a primeira que tive na luta. Sei o que fazer para voltar mais forte. Eu sempre vou voltar mais forte", escreveu o atleta na postagem.

A luta

Após alguns segundos iniciais de estudo, Lewis avançou com agressividade e foi recebido por um jab preciso do brasileiro. Alegando um incômodo no olho, o veterano passou a soltar golpes potentes. Em um deles, um cruzado de esquerda entrou limpo e levou Xicão ao chão. No solo, o americano conectou uma sequência de ataques no 'ground and pound'. Quando o catarinense tentava se recompor, o árbitro interveio e decretou o fim do combate.

