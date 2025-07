Vojvoda lamenta sequência ruim do Fortaleza, mas ressalta: "Confio no grupo"

No último domingo, o Fortaleza perdeu para o Ceará por 1 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, e entrou na zona de rebaixamento. O treinador Juan Pablo Vojvoda lamentou a derrota no clássico, mas tentou elevar o moral de seus jogadores.

"Há vários fatores, mas eu confio nesse grupo, é um elenco que temos e vamos continuar confiando nele. Nós trabalhamos, o grupo responde no dia a dia, mas quando chega no jogo o resultado não chega. São momentos difíceis que temos que superar. Não posso falar que o elenco não responde ao treino, ou que o treinador pede uma coisa e fazem outra. É um momento ruim de futebol. Necessitamos conseguir pontos agora", ressaltou o técnico.

Vojvoda também fez uma análise do confronto com o rival Ceará, que aproveitou as brechas oferecidas pelos donos da casa para levar a melhor.

"Em uma análise geral, acho que quem cometesse o erro perdia o jogo. O erro cometemos nós. O Ceará aproveitou esse nosso erro e converteu. Foi uma partida muito fechada, muito disputada, com pouco jogo. É um resultado que não favorece ao Fortaleza e que incomoda também", disse.

Mesmo com os resultados ruins, Vojvoda afirmou que não pensa em deixar o comando do clube.

"Nenhuma possibilidade, tenho a cabeça forte e uma mentalidade de que esse time vai virar essa situação. É difícil, mas essas decisões não correspondem à Vojvoda. Para mim, nos momentos bons eu queria continuar e nos momentos ruins quero continuar também", completou.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Bahia. A bola rola às 16h (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão, na Arena Castelão.