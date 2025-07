Você é a favor das saídas de Naves e Mateus do Palmeiras? Vote!

Neste domingo, o Palmeiras encaminhou as saídas de Naves e Mateus para o Alverca, equipe recém-promovida à elite do futebol português. A informação, inicialmente divulgada por GE e Nosso Palestra, foi confirmada pela Gazeta Esportiva.

Naves, zagueiro bicampeão brasileiro pelo Verdão sob o comando de Abel, sai por empréstimo de um ano com opção de compra de quatro milhões de euros (aproximadamente R$ 26 milhões na cotação atual).

Já o goleiro Mateus, que sequer atuou pela equipe principal, foi negociado em definitivo (valor não divulgado) e assinará com a equipe portuguesa por quatro temporadas. Ambos foram liberados pelo Palmeiras e devem viajar ainda nesta quarta para que todos os detalhes pendentes sejam acertados.

Formado nas categorias de base do Santos e da Portuguesa Santista, Naves chegou ao Palmeiras em 2018, quando ainda atuava pelo sub-17. Foi só em 2021, no entanto, que estreou no profissional. O defensor de 23 anos deixa o Verdão com 43 jogos e sete títulos (dois Campeonatos Brasileiros e cinco torneios de base).

Mateus, por sua vez, nunca atuou pela equipe principal do Alviverde. No entanto, registra as conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil, ambas referentes à temporada de 2020. Em seu currículo, o jogador de 23 anos acumula passagens por XV de Piracicaba e Portimonense.

Desta forma, como você avalia a saída de ambos?