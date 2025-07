Vitor Petrino celebra estreia bem-sucedida nos pesos-pesados: "Não tem preço"

Vindo de duas derrotas nas últimas rodadas - as únicas da carreira -, Vitor Petrino chegou para o UFC Nashville pressionado. Entretanto, em outra categoria de peso, o brasileiro parece ter encontrado a mudança necessária para espantar a má fase. Em ação no card principal do último sábado (12), agora nos pesos-pesados, 'Cabuloso' deu show e finalizou Austen Lane ainda no primeiro round. Após a estreia bem-sucedida na nova divisão, o mineiro comemorou a experiência.

Em entrevista ao canal 'UFC Brasil', Petrino relembrou os percalços que passou quando competia nos meio-pesados (93 kg). O severo corte de peso fez com que, inclusive, o jovem de 27 anos se lesionasse, por vezes. Com seu peso natural e mais saudável, Vitor admitiu que "não tem preço" treinar e performar sem grandes empecilhos físicos.

"Estou muito feliz. Sabia que iria estrear bem (nos pesados). Me preparei muito para essa luta. Vocês (fãs) que me acompanham, sabem o quanto foi difícil eu na categoria 93 kg. Muitas lesões ocasionadas pelo corte de peso. Então poder estar lutando hoje na minha categoria natural, os pesos-pesados, sem lesões, treinando, alimentando e dormindo bem, não tem preço", celebrou Vitor.

Diferencial na categoria

Devidamente inserido na nova faixa de peso e com um futuro promissor pela frente, Petrino avalia que a atual safra dos pesos-pesados carece de grandes talentos. Ciente de sua capacidade, o brasileiro confia que sua pujança física aliada ao fator técnico podem o elevar com destaque na categoria do Ultimate.

"(Eu trago) Além de todo o nível técnico em todas as áreas, porque acho que hoje os pesos-pesados estão muito decadentes disso, de atletas que realmente lutam MMA, jiu-jitsu, wrestling e trocação. Trago também um super peso-pesado. Um peso-pesado atlético, que tem gás para lutar os três ou cinco rounds", analisou o brasileiro.

Com apenas 27 anos, Petrino definitivamente encarou sua estreia na nova categoria como uma chance de virar a página e retomar o caminho das vitórias. O triunfo em Nashville (EUA) agora o recolocou em rota de ascensão dentro da organização e reforçou seu status de promessa brasileira no cenário internacional do MMA.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok