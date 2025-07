Veja jogadores que tentam aproveitar nova filosofia do Santos e ganhar vida no 2º semestre

A chegada de Alexandre Mattos para o cargo de executivo de futebol mudou a filosofia do Santos. A diretoria decidiu economizar no mercado e foca na recuperação de jogadores que estão em baixa.

O ex-dirigente do Cruzeiro entende que o Peixe tem um bom elenco e pode melhorar ainda mais com o crescimento de determinados atletas.

Um exemplo é Thaciano. O meio-campista chegou a entrar na mira de outros clubes, mas o clube paulista decidiu segurar o atleta, com o entendimento de que ele pode render mais do que apresentou no primeiro semestre. Ele soma 22 partidas na temporada, sendo oito como titula, além de três gols.

O lateral direito JP Chermont, por sua vez, é uma incógnita. O Menino da Vila perdeu muito prestígio com Cleber Xavier e nem sequer foi relacionado para o amistoso contra a Desportiva Ferroviária. O garoto viu a concorrência aumentar recentemente com a chegada de Igor Vinícius e terá que se esforçar para dar a volta por cima.

Já no meio de campo, Diego Pituca tenta retomar o bom nível que já apresentou com a camisa do Santos. O volante é um jogador querido pela torcida, mas deixou a desejar no primeiro semestre. Não à toa, virou reserva, especialmente após a contratação de Zé Rafael.

Pulando para o ataque, o Alvinegro Praiano tenta reviver Tiquinho Soarea e Deivid Washington. Os dois centroavantes estão em baixa, com poucos gols marcados até o momento. O primeiro tem seis bolas na rede, enquanto o garoto tem somente uma.

Guilherme também não viveu um primeiro semestre fácil, Depois de se destacar na Série B em 2024 e no Paulistão deste ano, o atacante caiu muito de rendimento no Brasileirão e passou a ser alvo de críticas. Nos últimos jogos antes da pausa, o camisa 11 deu indícios de uma recuperação ao marcar duas vezes seguidas.

Por fim, ainda há o caso de Neymar. O meia-atacante busca o ritmo ideal de jogo para voltar a brilhar com a camisa alvinegra. O ídolo do Santos sofreu com lesões e tem só 12 compromissos oficiais até agora, com três gols e três assistências.

Com o clássico contra o Palmeiras adiado, o Peixe volta a campo na quarta-feira, quando recebe o Flamengo. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20 horas (de Brasília), pela 14ª rodada do Brasileirão.