Vasco presenteia Marta e Angelina com camisas durante estadia em Quito

Nesta segunda-feira, a delegação do Vasco, hospedada em Quito, no mesmo hotel da Seleção Brasileira feminina, presenteou as atletas Marta e Angelina ? ambas reveladas pelo clube carioca ? com camisas do Cruzmaltino. A entrega foi feita pelo gerente de futebol Clauber Rocha e pela fisiologista Sarah Ramos.

Durante o encontro, Marta e sua companheira de equipe ainda puxaram o tradicional grito de "Casaca", da torcida vascaína.

As jogadoras disputam a Copa América feminina, que está sendo realizada no Equador. A estreia da Seleção aconteceu no último domingo, com vitória por 2 a 0 sobre a Venezuela, com gols de Amanda e Duda.

O Vasco, por sua vez, se prepara para enfrentar o Independiente del Valle, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana. A partida está marcada para esta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Atahualpa.