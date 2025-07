Vasco oficializa contratação do meia Thiago Mendes, ex-São Paulo

Nesta segunda-feira, o Vasco oficializou a contratação do meio-campista Thiago Mendes, ex-São Paulo. O jogador, que pertencia ao Al-Rayyan, do Catar, chega ao Cruzmaltino com vínculo até dezembro de 2027.

Thiago Mendes desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira, quando assinou um pré-contrato com o Vasco. Desde então, realizou exames médicos, foi aprovado e, finalmente, anunciado pelo clube.

"Eu queria voltar ao futebol brasileiro para sentir a energia do torcedor. O treinador falou muito bem do projeto e isso foi fundamental para vestir a camisa do Vasco. Estou ansioso para estrear, a torcida do Vasco inflama. Espero dar alegria ao torcedor", disse o novo reforço à Vasco TV.

Há duas temporadas no futebol catari, Thiago Mendes teve sua passagem marcada por duas lesões que o deixaram de fora de 21 jogos. Desde que chegou, o brasileiro entrou em campo em apenas 31 partidas, com um gol e uma assistência.

No Brasil

Thiago Mendes começou sua carreira no Brasil em 2011, atuando pelo Goiás, onde ficou por quatro temporadas. Até ser contratado pelo São Paulo, em 2015.

Pelo Tricolor, o jogador foi titular absoluto nas três temporadas em que esteve no clube. Ao todo, Thiago Mendes defendeu o São Paulo em 142 jogos, com 11 gols marcados e 11 assistências.