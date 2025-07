Vasco oficializa a contratação do experiente volante Thiago Mendes até o fim de 2027

A incômoda 14ª colocação no Brasileirão e a carência de nomes de peso no elenco fez a diretoria do Vasco ir ao mercado. Nesta segunda-feira, o clube atendeu ao pedido do técnico Fernando Diniz de reforçar o grupo com jogadores experientes ao oficializar a contratação do volante Thiago Mendes, de 33 anos.

"O Vasco da Gama acertou a contratação do seu nono reforço para 2025: o volante Thiago Mendes, de 33 anos. O jogador desembarcou no Rio de Janeiro na noite da última terça-feira (8), realizou exames médicos, foi aprovado e assinou contrato com o Gigante da Colina até dezembro de 2027", oficializou o clube carioca.

Thiago Mendes passou as duas últimas temporadas no Catar, defendendo as cores do Al-Rayyan e era alvo de outros clubes do País. Revelado no Goiás, teve passagem de respeito pelo São Paulo antes de ir para a Europa, onde brilhou por Lille e Lyon, ambos da França.

"Eu queria voltar ao futebol brasileiro para sentir a energia do torcedor. O treinador falou muito bem do projeto e isso foi fundamental para vestir a camisa do Vasco. Estou ansioso para estrear, a torcida do Vasco inflama. Espero dar alegria ao torcedor", disse Thiago Mendes à Vasco TV.

O reforço vestiu a camisa 23, mas ainda não sabe quando estreia pelo clube. O Vasco entra em campo nesta terça-feira, pela repescagem da Copa Sul-Americana, em visita ao Independiente del Valle, no Estádio Olímpico Atahualpa. Pelo Brasileirão, o time de Fernando Diniz volta à ação no sábado, contra o Grêmio, em São Januário.