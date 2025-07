Tri da Libertadores encerrou jejum do São Paulo de mais de uma década sem títulos expressivos

O São Paulo comemora 20 anos da conquista do tricampeonato da Libertadores, em 2005. A conquista foi importante por muitos motivos, entre eles porque o clube acabou com um jejum de mais de uma década sem títulos expressivos, resgatando a autoestima e o orgulho do torcedor.

Desde o último título da Libertadores e, posteriormente do Mundial, em 1993, o Tricolor ergueu outros troféus, como a Recopa Sul-Americana e a Copa Conmebol, em 1994, a Copa Master Conmebol, em 1996, o Torneio Rio-São Paulo, em 2001, e os Campeonatos Paulistas de 1998 e 2000, as conquistas mais importantes do clube neste período - os Estaduais tinham um peso maior que atualmente.

Em 1998 o título paulista vencendo o Corinthians, por 3 a 1, na final, com Raí voltando do Paris Saint-Germain na semana da decisão e sendo protagonista, com um gol e uma assistência, foi bastante comemorado e tido como uma das conquistas mais especiais da história do São Paulo. Mas, é inegável que a torcida amargou durante muito tempo a falta de uma taça de mais prestígio, como a do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores.

O São Paulo, que na década de 1990 se consolidou como a equipe mais vitoriosa do País e uma referência para todos os outros clubes brasileiros em termos de estrutura, finanças e organização, viveu anos difíceis na virada do século e assistiu seus rivais Santos e Corinthians obterem conquistas mais celebradas.

Em 2004, porém, o técnico Cuca assumiu o São Paulo e montou o elenco que bateu na trave na Libertadores, chegando à semifinal, em que foi eliminado pelo Once Caldas, sofrendo um gol aos 45 minutos do segundo tempo, quando todos já se conformavam com a decisão nos pênaltis.

Mas, aquela dolorosa queda forjou o caráter dos jogadores para, no ano seguinte, escreverem um final diferente. A temporada de 2005 começou com o título paulista, ainda sob o comando de Emerson Leão. No decorrer da Libertadores, o treinador deu lugar a Paulo Autuori, que conduziu a equipe até o tão sonhado tricampeonato continental.

A conquista do Paulista elevou o moral do elenco, mas foi o título da Libertadores que abriu caminho para que o São Paulo voltasse a ser o que foi nos anos 1990. No fim da temporada de 2005, Rogério Ceni e companhia disputaram o Mundial de Clubes da FIFA e também levaram a melhor, vencendo o poderoso Liverpool na decisão, por 1 a 0, em Yokohama, no Japão.

Para muitos, era o final perfeito de um ano dos sonhos, mas, na verdade, era apenas o início de uma das eras mais gloriosas da história do São Paulo. Após 2005, o clube chegou à final da Libertadores novamente em 2006, perdendo para o Internacional na decisão, mas, em contrapartida, emplacou três títulos consecutivos no Campeonato Brasileiro (2006, 2007 e 2008).

Até hoje nenhum time do País foi capaz de se sagrar tricampeão brasileiro. Em relação à Libertadores, somente muitos anos depois o Santos, em 2011, igualou o São Paulo como tricampeão. Palmeiras, em 2021, e o Flamengo, em 2022, mais tarde também alcançaram o feito.

A goleada por 4 a 0 sobre o Athletico-PR diante de mais de 70 mil torcedores no Morumbis foi muito mais que uma final de campeonato. Foi um resgate do que significava ser São Paulo e um lembrete à nova geração de tricolores que o clube pode passar por ciclos difíceis, mas a tradição no continente sul-americano e a identificação com a Libertadores jamais foram perdidas.