Sosa não vê retrocesso em saída da Europa e diz que chegada ao Palmeiras é um "passo muito grande"

O atacante Ramón Sosa foi apresentado oficialmente como novo reforço do Palmeiras, na tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol. O paraguaio, que estava no Nottingahm Forest, da Inglaterra, não vê como retrocesso a saída da Europa e diz que sua chegada ao Verdão é um grande passo na carreira.

"Creio que é um passo muito grande para minha carreira. Vir para cá não é um retrocesso. O Palmeiras é um clube de altíssimo nível, que briga por muitas coisas. Vimos no Mundial que jogaram contra o Chelsea, de igual para igual, diz muito sobre o Palmeiras", declarou.

Ramón Sosa assinou um vínculo válido até o meio de 2030. O paraguaio falou brevemente sobre sua adaptação, que conta com ajuda de velhos conhecidos como Gustavo Gómez e Flaco López. O capitão do Verdão é um dos companheiros de Sosa na seleção do Paraguai.

"Estou feliz de estar aqui, e sinto que aqui vou crescer muito como pessoa e jogador. Desde que cheguei me sinto muito querido, já conhecia o Gustavo Gómez e Flaco (López). Me senti bem desde o primeiro dia e trabalharemos por tudo para conseguir algo lindo todos juntos", seguiu.

O atleta já estava no radar do Palmeiras há algum tempo. Com a negociação finalmente fechada nesta janela de transferências, Sosa se juntou ao elenco na última semana e já tem treinado com o grupo comandado pelo técnico Abel Ferreira.

O Palmeiras se prepara para a retomada do Campeonato Brasileiro. A equipe alviverde entra em campo nesta quarta-feira, contra o Mirassol, pela 14ª rodada. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Sosa ainda aguarda sua regularização no BID da CBF para poder estrear.