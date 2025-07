Sosa elogia Allianz Parque e projeta estreia pelo Palmeiras

Neste domingo, o Palmeiras avançou em sua preparação para enfrentar o Mirassol, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. Após as atividades, o recém-contratado Sosa elogiou a casa alviverde e projetou sua estreia.

"Foi uma experiência linda. Sempre via pela televisão por causa do Gustavo Gómez, principalmente em jogos de Libertadores. Me surpreendeu muito, é um estádio muito bonito. Estou muito ansioso para jogar com a nossa torcida em um jogo oficial e creio que em breve estaremos juntos", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por SE Palmeiras (@palmeiras)

O atacante foi anunciado como reforço para a equipe na última quarta e tem a expectativa de já dar o cartão de visitas à torcida contra o Mirassol, próximo adversário do Verdão. Mas, para ficar à disposição de Abel e poder estrear pelo Palmeiras, Sosa precisa, antes, ser regularizado no BID da CBF.

O jogador precisa ser inscrito pelo menos até a próxima terça-feira, véspera da partida. Palmeiras e Mirassol se enfrentam na quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Sosa chega como uma opção para Abel Ferreira para o ataque. Ele pode jogar pelas pontas, preferencialmente pela esquerda. Após o Mundial, o Verdão viu esse setor enfraquecido com a saída de Estêvão e ausência de Paulinho, que vai perder o restante da temporada por conta de uma nova cirurgia na canela direita.