Sosa cita influência de Gómez após acerto com o Palmeiras e revela "pedido" de Flaco López

Ramón Sosa é o oitavo reforço do Palmeiras para esta temporada. O atacante paraguaio assumiu a camisa de número 19 e foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. O atleta falou sobre conversas que teve com Gustavo Gómez, capitão do clube, enquanto estiveram juntos na seleção do Paraguai e revelou o pedido de Flaco López para reforçar o Verdão.

Sosa contou que, além de conhecer o Palmeiras através dos olhos de Gustavo Gómez, também já tinha conhecimento do clube pois tinha admiração por jogadores que já atuaram no Verdão e citou Dudu como exemplo. O "Baixola", como era chamado carinhosamente pelos torcedores, deixou o clube no fim da última temporada.

"Eu conversei muito com o Gustavo Gómez na seleção paraguaia. Ele falava maravilhas do clube. Eu também já conhecia o Palmeiras porque gostava de vários jogadores que passaram aqui, como o Dudu. E o Gustavo Gómez é um exemplo como pessoa e jogador que admiro muito. Também conhecia o Flaco (López) e ele sempre dizia 'vem para o Palmeiras, vem para o Palmeiras'. Agora ele conseguiu, estou aqui (risos)", disse.

Enquanto as negociações estavam em andamento, Flaco López foi um dos atletas a interagir em algumas postagens de Sosa nas redes sociais, agitando os torcedores. Sosa foi anunciado como reforço do Palmeiras na última quarta-feira, com um vínculo válido até o meio de 2030.

A pressão de "substituir" Estêvão

Ramón Sosa chega para suprir uma necessidade no ataque palmeirense após as duas baixas recentes de Estêvão, que foi para o Chelsea, e Paulinho, que passará por cirurgia na canela direita e, por isso, desfalcará o time no restante do ano. Sosa contou como recebe essa "pressão".

"Estou feliz de estar aqui. O Estêvão foi um jogador muito importante e foi para uma liga muito competitiva (Premier League). Chego bem porque sei o que significa o Palmeiras, é um clube que briga por tudo, briga pelos quatro campeonatos todo ano", disse.

"A exigência é muito grande, tenho que me preparar bem, focar e fazer bem o trabalho. É um grupo com jogadores que trabalham muito. Vou me dedicar e vou fazer o possível para ajudar o clube para sairmos bem e levar o Palmeiras onde merece estar", finalizou.