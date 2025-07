Sindicato de Atletas SP reencontra FIFA e sela acordo de proteção aos jogadores

Representados pelo presidente Rinaldo Martorelli e o Coordenar Jurídico Guilherme Martorelli, o Sindicato de Atletas SP teve um novo encontro com o presidente da Fifa, Gianni Infantino, no QG da entidade máxima do futebol, em Nova Iorque.

A reunião também contou com a participação do Secretário Geral, Mattias Grafström, segunda autoridade na hierarquia da instituição mundial.

O encontro abordou questões-chave relacionadas à saúde dos jogadores (homens e mulheres), parte do quadro de prevenção de riscos ocupacionais estabelecido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT).

"Como já havia sido combinado, voltamos aos Estados Unidos para darmos continuidade à reunião que começou a pôr em prática a intenção de estabelecer normas que possam proteger o futebol e equilibrar a relação de trabalho e a saúde do jogador", explicou Rinaldo Martorelli, único sindicalista da América do Sul presente no encontro.

Infantino anunciou, com a participação de representantes de jogadores da Espanha, México, Brasil e Suíça, a criação de um grupo de trabalho exclusivo para que tais medidas sejam concretizadas e admitidas como uma diretiva a ser observada e respeitada no mundo do futebol.

Temas como o descanso de 72 horas entre os jogos, férias a cada final de temporada, pagamento pontual aos jogadores são algumas das pautas que já entraram na agenda oficial que será desenvolvida.

Outras questões prioritárias para a busca do objetivo dizem respeito à representação desses sindicatos de jogadores nos comitês permanentes da FIFA e no Tribunal de Futebol da Fifa.

Infantino cogitou também a participação nas reuniões do Conselho da Fifa quando questões relacionadas aos jogadores forem abordadas.

Reivindicações do Sindicato de Atletas SP

Criação de um painel consultivo de representantes dos jogadores;

Reforma adicional do sistema de transferências de jogadores;

Desenvolvimento e crescimento do futebol feminino, com foco especial no Brasil, já que o próximo Mundial será realizado no país em 2027;

Cooperação no estabelecimento de acordos coletivos para melhorar as condições dos jogadores.

"Esse é um passo importante na busca por melhorias nas relações humanas no esporte e do futebol de modo geral. É resultado da persistência do Sindicato de Atletas SP, que não se conforma com a derrota, da capacitação na expansão de visão de sua equipe, do comprometimento diário com o dever de servir, questões que há muito são inerentes na conduta da nossa entidade", concluiu Martorelli.