São Paulo iguala pior sequência de 2024 e vive pesadelo longe do Morumbis

A derrota para o Flamengo fez com que o São Paulo, agora comandado por Hernán Crespo, igualasse a sua pior sequência de resultados desde o fim do ano passado, quando perdeu três vezes consecutivas.

A fase não é boa

O Tricolor acumula derrotas para Bahia, Vasco e Flamengo no Brasileirão. Os duelos deixaram o time estacionado nos 12 pontos e perto do Z4 na tabela.

A sequência negativa já é igual a que ocorreu com o São Paulo no fim de 2024, quando foi superado por Grêmio, Juventude e Botafogo nas rodadas finais do torneio. Naquele período, no entanto, a equipe já estava virtualmente garantida na Libertadores.

O tropeço deste fim de semana, inclusive, ampliou um pesadelo vivido pelos paulistas: as partidas fora de casa. O clube ainda não venceu nos seis compromissos como visitante neste Brasileirão — foram três empates e três derrotas.

O próximo jogo do São Paulo também será longe do Morumbis. O Tricolor encara, a partir das 21h30 desta quarta-feira (16), o Bragantino fora de seus domínios.