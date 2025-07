Resposta a Filipe Luís ajuda imagem de Pedro? Rodrigo Mattos opina

Pedro se manifestou hoje (14) sobre as críticas que recebeu de Filipe Luís após a vitória sobre o São Paulo - partida para a qual o atacante não foi relacionado. Na Live do Clube, o colunista Rodrigo Mattos avaliou a resposta do jogador.

Para Mattos, a resposta rápida foi uma tentativa de Pedro de limpar a própria imagem, mas que não vai funcionar enquanto o rendimento do atleta não melhorar em campo.

A manifestação do membro da diretoria [sobre o Pedro] foi desnecessária e causou um desgaste. Se ele não estava à venda, não precisava falar aquilo. Isso foi o início. Entende-se que o jogador fique incomodado, mas treinar mal por isso? Não é desculpa. Se ele se sentiu mal, incomodado, vai lá, conversa e continua a trabalhar. Não é justificativa.

Quando a gente lembra do episódio do Sampaoli, que aconteceu, houve uma guerra de narrativas - o estafe do Pedro deu um e o pessoal do Sampaoli deu outro. É o que está acontecendo de novo.

O Pedro, percebendo que estava mal, que a maioria da torcida do Flamengo apoiou o Filipe Luís e a atitude dele, viu que tinha que reagir para melhorar a imagem. [...] Pelo que eu vi da reação à nota dele, não limpou a imagem. Ele vai ter que mostrar no campo.

Rodrigo Mattos

